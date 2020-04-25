الدفاع الروسية: إصابة 8 تلاميذ في معهد سوفوروف العسكري بكورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إصابة 8 من تلاميذ أحد فروع معهد "سوفوروف" العسكري بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة أن الإصابات سجلت بين طلاب يتعلمون في فرع المعهد بمدينة "تفير" الكائنة على بعد حوالي 180 كم شمالي موسكو، مشيرة إلى أن التلاميذ المصابين تم عزلهم عن بقية الطلاب، وأنهم لا يعانون من أي أعراض للمرض، وحالتهم مستقرة.ولفتت الوزارة إلى أن جميع الطلبة والمعلمين بالمعهد، قد تم تزويدهم بالمعدات الضرورية للحماية والوقاية من الفيروس، مضيفة "أن المعهد تحول للتعليم عن بعد منذ بداية أبريل الجاري".