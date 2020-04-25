نيويورك تسمح بإجراء فحص كورونا فى الصيدليات

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو اليوم السبت، إنه سيسمح للصيادلة المستقلين بجمع عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وسيوسع عمليات الكشف عن الأجسام المضادة، بدءا بفرق التصدي في الخطوط الأمامية والعاملين الأساسيين.وقال كومو أيضا في إفادة صحفية نقلتها وسائل إعلام أمريكية اليوم، إن أعداد المرضى بالمستشفيات في مختلف أنحاء الولاية، انخفض إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل 21 يوما، وذلك في أحدث مؤشر على بدء انحسار الأزمة.