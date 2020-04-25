ارتفاع إصابات كورونا في السودان لـ 213 حالة و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تسجيل 36 حالة إصابة في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في كل من ولايات الجزيرة، والبحر الأحمر، ووسط دارفور.وقالت الوزارة، إن العدد الكلي لإجمالي إصابات كورونا بلغ 213 حالة، منها 19 تماثلت للشفاء، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17 حالة.يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا حول العالم تجاوز 2.7 مليون إصابة، فيما تخطت الوفيات 200 ألف حالة حتى اليوم وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات حول العالم بـ903 آلاف حالة مؤكدة، وأكثر من 51 ألف وفاة.