إيبارشية طما تهنئ الراهب القمص شنودة الباخومي بعيد سيامته

هنأت إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، الراهب القمص شنودة الباخومي، راعي بدير القمص يسى ميخائيل بطما، بمرور 34 عامًا على عيد سيامته.وجاءت تهنئة الإيبارشية، عبر الصفحة الرسمية للمطرانية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متمنين له حياة كهنوتية طاهرة مقدسة مديدة.وكان قد سيم الراهب القمص شنودة الباخومي، راعي كنيسة الشهيد مارجرجس بنجع السوق، عام 1986.وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.