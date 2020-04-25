ماجد المصرى وإياد نصار وآسر ياسين ضيوف الحلقة الثانية من «الاختيار»

يحل الفنانان ماجد المصري وإياد نصار ضيفي شرف الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، ومن المقرر عرض الحلقة الثانية من المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة on e، ويظهر ماجد المصري في أحد مراكز التدريب.ويظهر ماجد المصري مع أمير كرارة ويطلب منه الأخير نقلة لسيناء بعد حادث رفح الأول بسبب غضبه لما تعرض له زملائه من المجندين الشهداء هناك ولكن يرفض القائد (ماجد المصري) ويطالبه بالالتزام بالتدريبات لحين وصول تكليف له، كما وعده بالقصاص للشهداء وعدم ترك حقهم.كما يظهر إياد نصار بدور أحد ضباط قوات المظلات والذي يتعاون مع أحمد المنسي في إحدى عمليات الهجوم على الإرهابيين في العريش، وينضم أيضا الفنان آسر ياسين كضيف شرف في نهاية الحلقة الثانية، حيث يقدم دور النقيب "علي" صديق المنسي، الذي ينضم له في عملية الهجوم على الإرهابيين بالعريش.وانطلق عرض مسلسل "الاختيار"، أمس، وحقق نسبة مشاهدة كبيرة ويشارك في بطولته النجم أمير كرارة الذي يقدم قصة حياة الشهيد الأسطورة أحمد المنسي كما يشارك في بطولته أيضا كل من دينا فؤاد، أحمد العوضي، ضياء عبدالخالق، محمود حافظ وأنعام سالوسة.