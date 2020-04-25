غدًا.. رحلة استثنائية لمدينة فرانكفورت لعودة العالقين

تسير شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، غدًا الأحد، رحلة استثنائية إلى مدينة فرانكفورت، لعودة المصريين العالقين بألمانيا، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن تعود رحلة إيركايرو الاستثنائي إلى مطار مرسى علم الدولي، مساء غد الأحد، على متنها المصريين العالقين بألمانيا، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.وتسير وزارة الطيران المدني نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.