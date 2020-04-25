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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة الطوارئ الصحية بالسودان: قراراتنا هدفها الحفاظ على المواطنين

السبت 25/أبريل/2020 - 07:43 م
صديق تاور
صديق تاور
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قال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور صديق تاور، إن كل القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية، هدفت في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة المواطن وتوفير الحياة الكريمة له في ظل الظروف الصحية التي تعيشها السودان.

وأوضح تاور، في كلمة أمام الاجتماع المشترك للجنة العليا للطوارئ الصحية ولجنة طوارئ ولاية الخرطوم اليوم السبت، أن الهدف من الاجتماع تنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات الصلة فيما يخص مكافحة جائحة كورونا حفاظا على الأمن القومي.

وأضاف أن كل مكونات لجنة الطوارئ لديها تفويض كامل لتنفيذ كافة ما تم الاتفاق عليه على مستوى القيادة فيما يخص المجالات الصحية والاقتصادية والأمنية والخدمية عبر آليات فعالة دون تقاطعات في المهام.

وأكد عضو مجلس السيادة ضرورة التزام كافة أفراد القوات النظامية في الارتكازات الأمنية بالتوجيهات الصحية للمحافظة على صحتهم وصحة المواطنين.

من جانبه، شدد وزير ديوان الحكم الاتحادي والي الخرطوم المكلف يوسف آدم الضي، على أهمية التخطيط الاقتصادي لتجاوز كافة الأزمات والمشاكل التي تواجه البلاد.

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