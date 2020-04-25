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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رامز لعلي معلول: أنت عارف ممكن أمضيك للزمالك دلوقتي

السبت 25/أبريل/2020 - 07:41 م
علي معلول
علي معلول
سناء إسماعيل
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كشف اللاعب علي معلول، نجم النادي الأهلي ومنتخب تونس، عن الفوبيا التي يعاني منها من كل الحيوانات خلال وقوعه ضحية لبرنامج «رامز مجنون رسمي» مع الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.

واستغل رامز جلال، خوف علي معلول من الثعبان الذي يستخدمه في إحدى فقرات البرنامج، قائلًا: «أنت عارف ممكن أمضيك للزمالك دلوقتي؟، وهو الأمر الذي رد عليه معلول بقوله: لا هات التعبان».

وكشف سبب رفضه الانتقال لنادي الزمالك مؤكدًا أنه تربطه علاقة قوية بجمهور النادي الأهلي.

وكان علي معلول، قد وقع ضحية لرامز جلال، بعدما تم إيهامه بأنه سيكون ضيفًا للفنانة والإعلامية أروى، واستقبلته في بداية البرنامج، ولكنه صدم بظهور رامز أمامه في الحلقة.

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