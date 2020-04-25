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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

في ذكري تحرير سيناء.. «مستقبل وطن»: هنيئًا لمن ضحى بروحه من أجل الوطن

السبت 25/أبريل/2020 - 07:37 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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تقدم المستشار عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري، وإلى قائدهم الزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الجيش، بمناسبة عيد تحرير سيناء عيد العزة والكرامة.

وقال هلال فى بيانه: "فى هذه المناسبة لابد وأن نذكر بكل فخر واعتزاز الزعيم السابقأانور السادات، والرئيس محمد حسني مبارك رؤساء مصر السابقين، الذين قادوا معركة الحرب والسلام والتحرير".

وأضاف الأمين العام المساعد: "كل عام وكل قطرة دم أو عرق سالت وتسيل كل يوم من مصري على هذه الأرض المباركة محفوظة ومقدرة وصاحبها عزيز علينا، كل عام وكل من حارب بالأمس ويحارب الآن من أجل مصر بخير وسلامة وصحة يا رب، وهنيئا للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذه البلد، لهم الفردوس بما ضحوا في سبيل الله ومن أجل الوطن".

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