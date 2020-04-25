السفارة الأمريكية بالسودان تنفى تعرض أحد كوادرها للاغتيال بالخرطوم

نفت السفارة الأمريكية لدى السودان، مساء السبت، وقوع محاولة اغتيال لأحد دبلوماسيها في العاصمة الخرطوم، الأيام الماضية.وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على موقع تويتر، إن الأمر عبارة عن حادث مروري تعرض له دبلوماسي أمريكي في الخرطوم قبل أكثر من عشرة أيام.وشددت السفارة على أن التقارير التي تشير إلى أن هذه الحادثة كانت محاولة اغتيال لا أساس لها في الواقع وغير صحيحة، مشيرة إلى أنه لم يعانِ أي أحد من إصابات تهدد الحياة.يذكر أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تعرض في وقت سابق لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة الخرطوم، كما تعرض بعض المسئولين في لجنة تفكيك نظام الرئيس السابق إلى محاولة اغتيال.