رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجلس العلمى لتركيا: أرقام إصابات كورونا تخالف الواقع

السبت 25/أبريل/2020 - 07:33 م
كورونا
كورونا
آية حسني
طباعة
أكد عضو المجلس العلمي لمكافحة فيروس كورونا في تركيا، الدكتور ألباي أزاب، خلال تصريحات نقلها موقع «تركيا الآن» المعارض، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي يجري مشاركتها يوميًا مع الرأي العام التركي، هي فقط التي يثبت إيجابيتها، أما أعداد المصابين فقد تكون ـ في الواقع ـ أكثر من ذلك بكثير.

وأوضح أزاب في تصريحاته، أن اختبارات «PCR» المستخدمة في تشخيص المرض ليست دقيقة، مشيرًا إلى أن هناك بعض المرضي الذين قد تظهر عليهم بعض الأعراض واحتماليات الإصابة بالمرض على الرغم من أن نتيجة الفحص الخاصة بهم تكون سلبية.

وأوضح عازب أن جميع هؤلاء المرضى يجري الاحتفاظ بأسمائهم داخل نظام إلكتروني يسمى نظام إدارة الصحة العامة، مؤكدًا أن الحالات المحتملة للإصابة التي قد تتحول لإيجابية يمكن إضافتها إلى الرقم الإجمالي في وقت لاحق.

موضوعات متعلقة

مسلسل 2 في الصندوق الحلقة 4 رمضان 2020.. التفاصيل الكاملة

للمصريين بالمملكة.. خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر «أبشر»

6 جنيهات.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب المحلية اليوم 25-4-2020

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية من الدفعة الأولى للمستحقين

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

ألمانيا: ارتفاع مصابي كورونا لـ154100.. و5622 وفاة

الإفراج عن 4011 سجينا بعفو رئاسى

«نحن بخير.. اطمئنوا».. رسالة من أحد مصابي كورونا بعزل إسنا

للمصريين بالمملكة.. خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر «أبشر»

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

«شاركنا».. مبادرة لشباب السيدة زينب بديلًا لموائد الرحمن

تردد قناة mbc مصر 2020 مباشر عبر النايل سات Nile SAT

«طوابير ومواد معقمة».. هكذا يبيع عم محمود الكنافة في زمن كورونا

ذكاء اصطناعي تونسي لمواجهة كورونا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
وداعًا سيبولفيدا.. كاتب المقاومة والكبرياء
ماجد حبته
جوْعَى المسلمين أم البريطانيين؟!
نرمين يسر
«حظر التجوال».. اللافتة التى تخلص منها مدبولى
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
المزيد

الثقافة

احتفالًا بتحرير سيناء.. إتاحة كتاب «الجيش المصرى البرى والبحرى» عبر بوابة الثقافة

«بيت الشعر» ينشر قصيدة «التباس» لـ حسين صالح خلف الله

بالتعاون مع الأوقاف.. هيئة الكتاب: إتاحة 10 عناوين من «رؤية» عبر بوابة الثقافة

«ترحال عبر قصص مترجمة».. مشروع أدبي للكاتب خالد البلوشي