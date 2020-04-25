الأوقاف تطالب الأئمة بغلق المساجد أثناء رفع الأذان

عمم القطاع الديني بوزارة الأوقاف منشورًا دوريًا على المديريات شدد فيه على ضرورة التزام الأئمة بتعليمات وزارة الأوقاف طوال شهر رمضان المبارك.وجاء في المنشور: «على الأئمة ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، والإشراف على غلق المساجد غلقًا تامًا، مع رفع نداء النوازل بجميع الأوقاف في المساجد دون الزوايا».وشدد القطاع الديني بوزارة الأوقاف على ضرورة إغلاق المساجد أثناء رفع الأذان.وكانت وزارة الأوقاف أكدت أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات.