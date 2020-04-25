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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مصر بلدى»: دور القوات المسلحة لم يتوقف عند تحرير سيناء بل للتنمية

السبت 25/أبريل/2020 - 07:23 م
مصر بلدي
مصر بلدي
محمد الشريف
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وجه حسام الدين محمود أمين شباب الجمهورية حزب مصر بلدي التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قادة القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الثامنة والثلاثين.

وأكد حسام الدين أن الدور البطولى للقوات المسلحة لحماية الوطن والمواطن المصرى، سوف يظل سجل حافل بالبطولات وسيذكر دومًا بحروف من نور ما سجله أبناء المؤسسة العسكرية من بطولات وتضحيات وإنجازات في سبيل الحفاظ علي الوطن وحماية الارض والعرض.

وأشار أمين شباب مصر بلدي إلى أن الدور الكبير للقوات المسلحة في حماية أمن واستقرار الوطن لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى تحقيق الرخاء والنهوض بالوطن من خلال ما تقدمه من مشروعات عملاقة تتحقق يومًا بعد يوم على أرض مصر، تتم بشكل قياسي وبانجاز كبير نسابق فيه الزمن.

وتابع: "امتدت هذه المشروعات إلى أرض سيناء بدأ بمحور قناة السويس ومرورا بالأنفاق ومصانع الرخام والأسمنت ومحطات تحلية المياه والتي قامت بها شركات وطنية مصرية خالصة مما كان له أكبر الأثر فى اكتساب هذه الشركات خبرات عالمية أسهمت فى تنفيذ الحفر النفقى بسواعد المصريين وفى أزمنة قياسية، فالذي تقوم به القوات المسلحة اليوم مع السواعد المصرية الوطنية هو تحد آخر بعد العبور والتحرير فهو تحدي التنمية في سيناء ونشر بذور التعمير واستثمار الموارد والثروات المعدنية فى ربوع أرض سيناء".

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