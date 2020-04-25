تحركات برلمانية بشأن قرار مد صلاحية الأسماك واللحوم المجمدة

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة ضد قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 209 لسنة 2020، بمد فترة صلاحية الأسماك المجمدة لمدة 9 شهور، والكبد المجمد لمدة 10 أشهر من تاريخ الذبح، على أن يتم العمل به لحين نهاية العام الجاري، مؤكدين أنه لا يوجد ضمان لسلامة تلك اللحوم يضمن بقائها لنهاية العام.وطالبوا بصدور بيان عاجل لتوضيح السلامة من قبل لجنة مختصة للمعايير الفنية والمواصفات القياسية أو وجود تقرير رسمي منها بسلامة هذا المد في فترات الصلاحية لهاتين السلعتين، وعدم تأثيره على صحة المواطنين.من جانبه، تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى شأن القرار الصادر بمد صلاحية اللحوم والاسماك.وقال البلتاجي في طلبه، إنه صدر قرار من وزارة التجارة والصناعة رقم 209 لسنة 2020، بمد فترة صلاحية الأسماك المجمدة لمدة 9 شهور، والكبد المجمد لمدة 10 أشهر من تاريخ الذبح، لسد احتياجات السوق المصرى من المنتجات الغذائية تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، ومواجهة أزمات الاستيراد التى تتضرت من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لكن لا يوجد لهذا القرار سبب واضح لاختيار هاتين السلعتين دون غيرهما على الرغم من عدم وجود أى أزمة فى الثروة السمكية فى مصر، ولا تعتبر الكبد المجمدة سلعة أساسية وضرورية.وطالب الحكومة بإعادة النظر فى هذا القرار نظرا لخطورته على صحة المواطنين، ولا حاجة إلى إصداره فعليا، لاسيما مع توافر الثروة السمكية فى الأسواق.فيما تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة، بشأن قرار وزير التجارة بمد فترة صلاحية الأسماك المجمدة والكبد المجمدة.وأكدت أن قرار مد فترة صلاحية الأسماك والكبدة المجمدة على أن تكون فترة الصلاحية بالنسبة للأسماك المجمدة تسعة أشهر، وبالنسبة للكبد المجمدة عشرة أشهر من تاريخ الذبح، لا يرتكز إلى أي سند واضح للمعايير الفنية والعلمية وأغفل بيان تأثيره على صحة المواطنين.وأشارت إلى أن القرار يفتقر إلى وجود أي سند واضح يفيد الرجوع إلى لجنة مختصة للمعايير الفنية والمواصفات القياسية أو وجود تقرير رسمي منها بسلامة هذا المد في فترات الصلاحية لهاتين السلعتين وعدم تأثيره على صحة المواطنين.وتابعت: "وبما أن هذا القرار لا يرتكن إلى سبب واضح بسبب اختيار هاتين السلعتين دون غيرهما، على الرغم من عدم وجود أي أزمة في الثروة السمكية في مصر، ولا تعتبر الكبد المجمدة سلعة أساسية وضرورية تستدعي ذلك".وطالبت بضرورة إصدار بيان تداعيات قرار وزير التجارة رقم 209 لسنة 2020، وبيان سبب انتقائية القرار لهاتين السلعتين دون غيرهما رغم عدم وجود أزمة في توافرهما داخل السوق المصرية، ومدى وجود تقرير رسمي من اللجنة المختصة يفيد بسلامة هذا الأمر وعدم تأثيره على الصحة العامة من عدمه.