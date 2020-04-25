تركيا: ارتفاع إصابات كورونا لـ 107 ألف والوفيات لـ 2706

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء السبت، تسجيل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بجانب بعد تسجيل 106 وفاة جديدة.وأوضح الوزير التركي في بيان عبر حسابه على موقع تويتر، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 2706، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 107773 حتى اليوم.وأشار وزير الصحة التركي إلى أنه تم تسجيل 3845 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 25582 حالة، فيما يوجد 1782 شخص في العناية المركزة منهم 900 على أجهزة التنفس الصناعي.يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا حول العالم تجاوز 2.7 مليون إصابة، فيما تخطت الوفيات 200 ألف حالة حتى اليوم وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات حول العالم بـ903 ألف حالة مؤكدة، وأكثر من 51 ألف وفاة.