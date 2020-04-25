إيطاليا تسجل 2357 إصابة جديدة بكورونا و415 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم السبت، عن تسجيل 415 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بجانب تسجيل 2357 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بالفترة الماضية.وأوضحت السلطات الإيطالية أن إجمالي الوفيات ارتفع لديها إلى 26،384 حالة حتى اليوم، فيما بلغ إجمالي الإصابات 195351 حالة مؤكدة.يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا حول العالم تجاوز 2.7 مليون إصابة، فيما تخطت الوفيات 200 ألف حالة حتى اليوم وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات حول العالم بـ903 آلاف حالة مؤكدة، وأكثر من 51 ألف وفاة.