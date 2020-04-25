«مرور الدقهلية» توزع 1000 وجبة على الطرق السريعة (فيديو)

وزعت إدارة مرور الدقهلية، اليوم السبت، 1000 وجبة إفطار على الصائمين و5 آلاف إمساكية على الطرق السريعة، تحت إشراف اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية.وشارك في التوزيع العقيد إسلام رمزي، والمقدم الدكتور حاتم طه وكيلا الإدارة، والمقدم الدكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، والمقدم دكتور عمرو الشربيني، رئيس وحدة القيادة، والمقدم أحمد أبو الوفا رئيس قسم التراخيص، والملازم أول محمد علي أبو بكر، وعدد من ضباط وأفراد الإدارة.وجرت عمليات التوزيع على سائقي السيارات بمختلف أنواعها على الطرق السريعة بنطاق مدينة المنصورة وخارجها.ووجه مدير إدارة المرور، التهنئة للمواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين"، مؤكدا أن إدارة المرور تسعى جاهدة لتيسير الحركة المرورية خلال شهر رمضان.