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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«محلية النواب»: البرلمان كسر حاجز «كورونا» بالتعايش والانعقاد

السبت 25/أبريل/2020 - 06:16 م
النائب أحمد السجينى
النائب أحمد السجينى
إسلام نصير
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اعتبر النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مجلس النواب من المؤسسات التى كسرت حاجز أزمة كورونا وطبق قواعد التعايش مع الأزمة الراهنة بعودته للانعقاد الأسبوع الجارى، متخذا حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ انتشار فيروس كورونا.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان في تصريحات صحفية له، إلى أن البعض تصور أن انعقاد البرلمان سيكون به صعوبة للغاية لكنه تم بنجاح وبشهادة الجميع، كما أن الأمانة العامة وضعت القواعد الوقائية بتوزيع كمامات وعبوة مطهر، لضمان عدم انتشار العدوى ودخول السيارات بشكل منظم والمرور على وحدة التعقيم الذاتى وقياس درجة الحرارة قبل الدخول لمبنى مجلس النواب. 

وشدد على أن الوعى انتشر بين أعضاء البرلمان بمنع القبلات والسلام والتزم الجميع بالمسافات الآمنة وارتداء الكمامات، مؤكدا أن البرلمان سيواصل انعقاده خلال الفترة المقبلة لإقرار حزمة من التشريعات الهامة على أجندته.

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