ضبط مهتز نفسيًا كسر باب مسجد فى القليوبية

تمكنت الأجهزة المسئولة عن ضبط مهتز نفسيًا لقيامه بكسر باب أحد المساجد بالقليوبية.تلقى مدير أمن القليوبية بلاغا من الأهالى بقيام شخص بكسر باب مسجد بأحد المراكز، وانتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبطه وبالتحرى تبين أنه مهتز نفسيا، وأمرت النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية.