شيخ الأزهر: احتكار علاج كورونا لتحقيق الثراء مخالف للشرع

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن احتكار علاج فيروس كوررونا، من أجل تحقيق الثراء حرام شرعا ومخالف للشرع الذي يؤكد حفظ الروح والنفس.وأضاف شيخ الأزهر، خلال الحلقة الثانية من برنامج "الإمام الطيب"، المذاع عبر فضائية "أون": "أقصى ما سمعناه عن الاحتكار محاولة بعض الدول الثرية احتكار علاج كورونا، وبيعه للدول بأسعار باهظة".وأردف: "سمعنا بعمليات أشبه بالقرصنة الدولية، ومن المؤسف أن يستطيع ذلك بعض التجار الجشعين، وممن ينسون أن الانزلاق لممارسة الاحتكار انزلاق لخيانة الأمانة، وهذه لسيت إلا مجموعة من الرذائل الخلقية، منها رذيلة ظلم وسحت وباطل إلى آخر المآسي الأخلاقية، والمخالفات الشرعية".