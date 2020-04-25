«مجلس الكنائس» يدعو الشباب لكتابة مقالات تصف الوضع الحالي

دعا مجلس الكنائس العالمي الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٨ و ٣٠ سنة لكتابة مقالات تصف رؤيتهم لوضعهم الحالي من تحديات وسبل للنهوض، كجزء من مشاركة الشباب في الجمعية الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمي التي تعقد نهاية عام ٢٠٢١.وأكدت في بيانها أنه يمكن للراغبين المشاركة بإرسال نبذة عن محتوى المقال باللغة الإنجليزية لا تزيد علي٣٥٠ كلمة على البريد الإلكتروني.