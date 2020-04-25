ارتفاع إصابات كورونا بالجزائر لـ3256 والوفيات لـ419

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، إلى 3256 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 419 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها سجلت 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب الوباء.وأشارت الصحة الجزائرية إلى ارتفاع عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 1479، بينما تم تسجيل 71 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا حول العالم تجاوز الـ2.7 مليون إصابة، فيما تخطت الوفيات 180 ألف حالة حتى اليوم.