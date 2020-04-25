طلب إحاطة لوقف عرض إعلان «قطونيل» وتطبيق عقوبات على الشركة

تقدمت المهندسة مي محمود عضو مجلس النواب ونائبة شباب الإسكندرية بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون الإعلام بشأن عرض إعلانات قطونيل عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان الكريم.وطالبت "محمود" في تصريحات صحفية لها، بضرورة وقف عرض إعلانات قطونيل وسرعة تدخل الجهات المعنية، لأنها لا تتناسب مع تقاليد وأخلاقيات الشعب المصري وتستفز مشاعر المواطنين خاصة في ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، وتطبيق عقوبة قانونية على الشركة لخدش الحياء لأهالينا في البيوت المصرية.وأكدت النائية أن إعلانات الملابس الداخلية التي تزايدت وتظهر في رمضان أصبحت متجاوزة ولا يجب استمرارها، حيث لابد من وقفها فورا وأنه مستفز لأهالينا، إلا أنه هذا العام تجاوزت الإعلانات كل الخطوط، لذا لابد من وقفه مع جميع الإعلانات المسيئة للذوق العام عبر شاشات التلفزيون.وأشارت النائبة، إلى أنه يوجد حالة من الغضب لكثير من المواطنين من إعلان شركة ملابس قطونيل والذي ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني بعبارات غير لائقة، فضلا عن بعض الحركات المستفزة لأهالينا في البيوت المصرية.وأوضحت النائبة أن ما جاء في الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للشعب المصري ويندرج تحت جريمة خدش الحياء والتي جرمها القانون المصري وحدد عقوبة لها.وطالبت النائبة، بضرورة اتخاذ قرار عاجل بوقف إذاعة الإعلان فورا على جميع القنوات الفضائية، وكذلك تطبيق القانون بتهمة خدش الحياء ضد الإعلان والمسئولين عنه.وشددت النائبة عليى ضرورة تطبيق القانون بحزم ويكون رادعا للحد من انتشار هذا النوع من الإعلانات المرفوضة عبر شاشات التلفزيون في شهر رمضان الكريم.