الراديو 9090 يطلق حملة «بيوتنا مساجدنا»

أطلق الراديو 9090 حملة إعلامية بعنوان "بيوتنا مساجدنا" بمشاركة مجموعة من القامات الدينية المصرية، وجاءت الحملة إيمانا من الراديو 9090 بدوره الإعلامى فى الوعى المجتمعى وفى ظل الظروف التى تمر بها مصر والعالم لمجابهة انتشار فيروس كورنا المستجد، وما جاء من قرارات وإجراءات احترازية ووقائية من الدولة، من ضمنها تعليق الصلاة فى المساجد.ومع حلول شهر رمضان المبارك الذى يستمر فيه تعليق الصلاة بالمساجد منعًا للتجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المصريين.حملة "بيوتنا مساجدنا" يشارك فيها مجموعة من القامات الدينية المصرية لحث المصريين على الصلاة فى البيوت بعد توافق إجراءات الدولة الوقائية والاحترازية مع رأى وإجراءات المؤسسات الدينية المتمثلة فى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ودار الإفتاء المصرية.ومن ضمن القامات الدينية المشاركة والداعمة لحملة الراديو 9090 "بيوتنا مساجدنا"، فضيلة الشيخ الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لفضيلة مفتى الديار المصرية، والدكتورة عبلة الكحلاوى، والشيخ خالد الجمل إمام متطوع بوزارة الأوقاف، وفضيله الشيخ الدكتور عمرو الوردانى، كما انضمت الإعلامية منى عبدالغنى بفيديو دعم لحملة الراديو 9090.