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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يرفع أسعار السلع الغذائية فى تركيا 20%

السبت 25/أبريل/2020 - 05:52 م
كورونا
كورونا
آية حسني
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تسبب وباء كورونا المستجد في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بتركيا، حيث استقبل الأتراك شهر رمضان بزيادة كبيرة بلغت نحو 20% مقارنة بالسنوات السابقة.

وحذر ممثلي قطاع الأغذية في تركيا، من أنه في حالة استمرار الوباء بهذا الشكل لعدة أشهر أخرى، ستشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعات متوالية في الفترة المقبلة، وفقا لصحيفة زمان التركية.

وسجلت المواد الغذائية التعلقة بالمكسرات والحمضيات الأكثر ارتفاعًا في الأسعار، إذ سجل الفستق زيادة 56%، كما ارتفعت أسعار الليمون بنحو 52%، وارتفع سعر الحليب بنسبة 33%، وارتفع سعر الزبادي بنحو 22%.

ويأتي اللحم بين المواد الغذائية المرتفعة أسعارها، حيث يصل سعر كيلو من اللحم المفروم إلى 40 ليرة، وقد يرتفع هذا الرقم 70 ليرة في بعض المتاجر.

على الجانب الآخر تراجعت أسعار الجزر بنسبة 50.9%، والبصل بنسبة 40%، والطماطم بنسبة 28.3%، والبطاطس بنسبة 27.2%.

كما ارتفعت أسعار ورق المرحاض بنسبة 19.4%، بعدها ماكينات القهوة بنسبة 15.4%، وورق المطبخ بنسبة 13.6%، ومسحوق الغسيل بنسبة 11.1%. 

وفي تركيا حل اليوم الأول من شهر رمضان مع إجمالي عدد إصابات بنحو 105 آلاف حالة إيجابية بفيروس كورونا.

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