الأنبا أرميا يهنئ المصريين بعيد تحرير سيناء

هنأ الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، المصريين بعيد تحرير سيناء.وقال في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التغرديات القصيرة "تويتر"، "نهنئ المصريين بعيد تحرير سيناء ونطلب من الله أن يبارك بلادنا الحبيبة مصر ويحفظها بكل أمن وخير وسلام".وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار الفيروس التاجي المعروف بـ"جائحة كورونا".