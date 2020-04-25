القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا شمال دير الزور وتعتقل 4

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية، عملية إنزال جوي في قرية غريبة الشرقية الواقعة بريف دير الزور الشمالي، وجرى على إثرها اعتقال 4 أشخاص بالإضافة لمصادرتها صناديق لم يعرف محتواها حتى اللحظة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الذين اعتقلوا.وكان المرصد السوري نشر أواخر مارس الماضي، أن قوات "التحالف الدولي" عمدت برفقة قوات من "مكافحة الإرهاب" التابعة لقسد، إلى تنفيذ عملية إنزال جوي جديدة في ريف الحسكة الجنوبي.وأكدت مصادر للمرصد السوري أن عملية الإنزال استهدفت منطقة "تومين" التابعة لناحية الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وتزامنت عملية الإنزال مع تحليق للطائرات المروحية التابعة للتحالف وإطلاق قنابل مضيئة في أجواء المنطقة، لتمشيط المنطقة التي ينشط فيها خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية" بشكل كبير جدًا، وتأتي العملية هذه بعد العثور على رأسين اثنين يعودان لعنصرين من "الدفاع الذاتي" ضمن قسد، حيث كانت خلايا التنظيم عمدوا إلى قتلهما وفصل رأسيهما عن أجسادهما.