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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة جنوب سيناء» تنفي تحويل مستشفى أبو رديس المركزي لحجر صحي

السبت 25/أبريل/2020 - 05:41 م
حجر صحي
حجر صحي
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نفى مدير عام مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء الدكتور أيمن رخا، ما تردد حول تحويل مستشفى (أبو رديس) المركزي لحجر صحي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الصحة بجنوب سيناء - في بيان اليوم السبت - إن الحجر الصحي يعني إخلاء كافة الأقسام الداخلية بالمستشفى من المرضى وفرض الحراسة عليها وهذا ما لم يحدث، حيث يسير العمل بالمستشفى بانتظام لاستقبال كافة حالات المرضى المترددين عليها بشكل يومي لتلقي العلاج اللازم وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأضاف أنه بعد تأكد إصابة 3 أعضاء من الفريق الطبي بمستشفى أبو رديس المركزي بفيروس كورونا المستجد، جرى اتخاذ اللازم نحو تحويل الحالات لمستشفى العزل لتلقي العلاج وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية نحو رش وتطهير كافة الأقسام الداخلية للمستشفى.

وأوضح أن كان قد جرى حصر كافة المخالطين للحالات المكتشف إصابتها وفرض العزل الذاتي بمكان الإقامة وإجراء المسح بالكواشف السريعة لهم مع أخذ مسحات للحالات المخالطة والمشتبه في إصابتها، مشددا على أهمية توخي الحيطة والحذر وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة واتباع قواعد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس ونقل العدوي.

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