أسقف المنيا: نتمنى آلا ينسينا الوباء «قيامة المسيح»

قال الأنبا مكاريوس، أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص، أرجو ألّا ينسينا الوباء "فيروس كورونا المستجد" وآثاره السلبية، أعظم حدث ألا وهو آلام المسيح وقيامته، ووعد الحياة الأبدية، إنه المستقبل الأبدي الذي دونه تتضاءل وتتلاشى مخاوف المرض والموت.وأضاف في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التغرديات القصيرة "تويتر": فلنلازم الرب في آلامه وموته وقيامته، لنخرج منتصرين ونحن نهتف أريتني بهجة خلاصك".وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤاذرة الدولة في حربها ضد انتشار الفيروس التاجي المعروف بـ"جائحة كورونا".