«آبل» و«جوجل» تتعهدان بوقف برنامج تتبع كورونا بعد انتهاء الأزمة

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم السبت، عن التزام شركتي آبل وجوجل لأول مرة بوقف برنامج تتبع فيروس كورونا بمجرد الإعلان عن انتهاء الأزمة.وذكرت الصحيفة أنه سيتم اتخاذ قرار تعطيل التكنولوجيا التي تدعم تطبيقات تتبع جهات الاتصال المصممة لمراقبة انتشار فيروس كورونا على أساس جغرافي.وعلى الرغم من أنه من غير الواضح التوقيت الذي ستحدده السلطات الصحية لتحديد أن الفيروس لم يعد يشكل خطرًا عامًا، فقد أفادت كل من آبل وجوجل أن تطبيق تتبع فيروس كورونا لن يكون بشكل دائم.بالإضافة إلى ذلك، وفقا للصحيفة فصلّت الشركات طريقة تشفير أقوى من شأنها تعيين مفاتيح تتبع عشوائية على أساس يومي بدلًا من مفتاح مشتق من معرف خاص، وسيجعل ذلك من الصعب على القراصنة استخدام التطبيق للوصول إلى اي شخص.وتجدر الإشارة إلى أن هذا التشفير المعزز يخطو خطوة نحو معالجة بعض التوصيات الصادرة عن خبراء الخصوصية ووكالات المناصرة العامة مثل ACLU.وأصدر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بيانًا يحث فيه الحكومات وشركات التكنولوجيا على ضمان مستوى أكبر من الخصوصية ويدعو أيضًا إلى فرض قيود على وقت ومدة استخدام البيانات.وتأتي التوجيهات من اتحاد الحريات المدنية والاتحاد الأوروبي بشأن تتبع جهات الاتصال في أعقاب مبادرة من آبل وجوجل التي دخلت في شراكة لتزويد الحكومات والسلطات الصحية بدعم لتطوير تطبيقات تتبع جهات الاتصال الخاصة بهم.