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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلوفاكيا ترفع العزل الصحي عن إحدى مستوطنات الغجر

السبت 25/أبريل/2020 - 05:38 م
العزل الصحي
العزل الصحي
وكالات
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قال يان ميكاش، كبير مسؤولي الصحة العامة في سلوفاكيا، إن السلطات السلوفاكية رفعت العزل الصحي المفروض على واحدة من خمس مستوطنات للغجر أُغلقت أوائل أبريل لمنع تفشي فيروس كورونا انطلاقا منها.

وأغلقت سلوفاكيا المستوطنات الخمس في التاسع من أبريل بعد تقارير عن ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا فيها مما أبرز الصعوبات التي تواجهها أكبر أقلية عرقية خلال الجائحة.

وقال ميكاش في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون من خارج مستوطنة بيستراني "قبل 16 يوما اضطررنا لفرض العزل الصحي على خمس مستوطنات للغجر اليوم يمكننا فتح الأولى منها وهي بيستراني ونرفع العزل هنا".

ويعيش الغجر في شرق أوروبا في فقر مدقع وترتفع نسبة البطالة بينهم وتاريخيا كانوا هدفا للتمييز.

وتسبب وباء فيروس كورونا في شعور الكثيرين منهم بأنهم أكثر عرضة للخطر.

وأشاد رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش، بسكان المستوطنات لانضباطهم.، قائلا: "اليوم مستوطنة عادية للغجر هي بيستراني تصبح مثالا لكل سلوفاكيا الناس هنا تحلوا بالمسؤولية".

وقال مسؤولو الصحة العامة إن كثيرين من المصابين بالفيروس في المستوطنات جاءوا من شيفلد في بريطانيا.

وسجلت سلوفاكيا 1373 حالة إصابة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة، حتى اليوم السبت، وبدأت البلاد في رفع بعض القيود المتصلة بفيروس كورونا قبل أيام.

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