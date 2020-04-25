ترامب: اختبرنا 5 مليون أمريكي ضمن إجراءات فحص كورونا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عن أن الولايات المتحدة أجرت اختبارات لأكثر من 5 مليون شخص للكشف عن مدى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقال ترامب في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر"، مساء اليوم "لقد اختبرنا حتى الآن أكثر من 5 ملايين شخص وهذا أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وحتى أكثر من جميع الدول الكبرى مجتمعة".يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز مليوني ونصف المليون إصابة، فيما تخطت الوفيات 40 ألف حالة حتى اليوم، لتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات، حيث بلغ إجمالي الإصابات حول العالم أكثر من 2.7 مليون إصابة فيما تخطت الوفيات 180 ألف حالة.