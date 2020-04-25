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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سبب تعثر مفاوضات الأهلي مع بيراميدز لضم دونجا
السبت 25/أبريل/2020 - 04:54 م
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توقف التواصل فى الفترة الحالية بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز لإتمام صفقة انتقال نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، للعب فى صفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.
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