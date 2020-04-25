سبب تعثر مفاوضات الأهلي مع بيراميدز لضم دونجا





توقف التواصل فى الفترة الحالية بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز لإتمام صفقة انتقال نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، للعب فى صفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.