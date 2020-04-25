تنسيق بين أعضاء مجلس الأمن لعقد اجتماع للقادة الخمس عبر الإنترنت

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن الدول الخمسة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ينسقون حاليا موعدا وطريقة لإجراء مؤتمر إلكتروني عبر (الفيديو كونفرانس) لقادة الدول الخمس.وأشار لافروف إلى أنه "تجرى مناقشة احتمالية إجراء تواصل إلكتروني في شكل مؤتمر عبر الفيديو حتى يتمكن الخمسة قادة من رسم الخطوط العريضة لخططهم بشأن فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ما جرى قوله بالفعل خلال قمة مجموعة العشرين والجمعية العمومية للأمم المتحدة".وأضاف أن موعد وطريقة إجراء المؤتمر سيجرى الإعلان عنهما بناء على نتائج المحادثات التنسيقية التي تُجرى حاليا بين البلدان الخمسة.ولفتت الوكالة إلى أن فكرة عقد مؤتمر عبر الفيديو بين الخمس دول تقدم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعمها قادة الدول الآخرين.