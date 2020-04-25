بابا الروم الأرثوذكس يهنئ المصريين بعيد تحرير سيناء وشهر رمضان

من دير مار جرجس بمصر القديمة، وجه البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، رسالة صوتية بمناسبة شهر رمضان الفضيل لجميع المصريين، وكذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء. ومما قاله:وأضاف: "أود أن أبعث بأطيب تمنياتي من دير القديس جورجيوس (مار جرجس) المقدس، من كل قلبي المحب لجميع إخوتنا وأخواتنا، لجميع الذين يعيشون في هذا البلد المبارك مصر، حيث يبدأ شهر رمضان الكريم، وبشكل خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجميع القائمين في الحكم معه، وكذلك للجيش والشرطة وقيادتهما، داعيا الله أن يحفظهم ويبارك خدمتهم"."كما أُثمن على جهود الحكومة للتغلب على جائحة كورونا العالمية، وأُشيد بكل ما تقومون به في هذه الأيام الصعبة من أجل صحة المواطنين".وتابع: "في الواقع كان عيد الفصح بالنسبة للمسيحيين مختلف هذا العام حيث حُرموا من المشاركة في الاحتفالات الخاصة به في الكنائس، كذلك فإن الظروف ستكون مختلفة في رمضان هذا العام"."إن هذا الشهر هو فترة للصلاة والصوم، ولكن، قبل كل شيء، يجب أن يكون وقت الفرح الروحي، حتى تحل الشجاعة والقوة في القلوب للسير في الطريق الذي وضعه الله، من المهم أن ندعو الله عز وجل أن ينعم بالصحة لجميع شعوب العالم. وأن ينظر برأفة إلى جميع أبنائه، كل عام وأنتم بخير، وبالصحة والفرح".