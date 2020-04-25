البابا ثيودوروس الثاني يحتفل بعيد القديس جيورجيوس

ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا القداس الإلهي في دير مار جرجس بمصر القديمة احتفالا بعيد القديس جيورجيوس شفيع الدير.وذلك بمشاركة المتروبوليت نقولا مطران طنطا (إرموبوليوس) والمتروبوليت نيقوديموس مطران مصر الجديدة (ممفيس) والمتروبوليت نيفون مطران بور سعيد (بيلوسِيُو)، وبحضور رئيس الدير الأرشمندريت دامسكينوس ومساعدة عديد من الكهنة (والأبواب مغلقة بدن مصلين).وبعد القداس الإلهي قام صاحب الغبطة بإعطاء صليب الرسول مرقس لأنجيلوس كيوسيس كابتن خفر السواحل في البحرية اليونانية والذي يقيم منذ عامين في بورسعيد.كشف البابا ثيودوروس عن تمثال نصفي مُغطى بعلم البطريركي موضوع في ساحة الدير للراقد في الرب رئيس الدير السابق أغاثانجيلوس، بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته. والذي جاء من تراقيا وخدم دير القديس جورج مدة 45 عامًا.بعد ذلك ترأس البطريرك مراسم إعادة تكريس كنيسة مقبرة القديسة كاترين. وقال غبطته: "مئات من إخوتنا المسيحيين الأرثوذكس يستريحون تحت هذه الرخامة منتظرين قيامة ربنا".وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، كنيسة الروم الارثوذكس في مصر، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الاسكندرية وسائر افريقيا، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤاذرة الدولة في حربها ضد انتشار الفيروس التاجي المعروف بـ"جائحة كورونا".