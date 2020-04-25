وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 20 ألفا بعد تسجيل 813 حالة

أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، تسجيل 4913 إصابة و813 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 20 ألفا و319 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي عدد المصابين 148 ألفا و377 إصابة بفيروس كورونا.ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنها أجرت 28 ألفا و760 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضي، ليصل إجمالي الاختبارات التي أُجريت منذ بداية الأزمة 640 ألفا و792 اختبارا.