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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

المرجع التاريخي لـ«زفة الكعبة» بالإسكندرية

السبت 25/أبريل/2020 - 05:09 م
زفة الكعبة
زفة الكعبة
شيماء حمودة
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"ربنا ما يقطعلنا عادة" شعار توارثه أجيال منطقة محرم بك، وسط الإسكندرية مع حلول شهر رمضان المبارك، ليتميزوا بنشر روح البهجة والفرح ولكن بطريقتهم الخاصة.

مجسم كبير للكعبة الشريفة، صنع بأيديهم، وحملته أعناقهم، في "زفه أهلية" ليتجمع العشرات ويطوفوا بها منطقة محرم بك والمناطق المجاورة، بوعيهم لشعار "ربنا ما يقطع لنا عادة" رغم التحذيرات والتنبيهات جميعها من تقليل التجمعات للحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-١٩".

المشهد آثار عديد من ردود الأفعال المختلفة ما بين انتقادات وسخرية ليس لحدوث الحدث نفسه، ولكن أجمعت معظم التعليقات بأن الظروف الصحية الاستثنائية التي تشهدها البلاد المصرية لا تسمح بهذا التجمع البشري، لتقليل الإصابة بوباء كورونا العالمي.

- التاريخ يوثق
وبالعودة لسجلات التاريخ يقول مينا زكي، مؤسس مبادرة الجولة، إن الحدث ليس بالجديد، ففي عام ١٩١٢، نجد توثيق لموكب " كسوة الكعبة " على كورنيش إسكندرية.

تابع زكي، أن كسوة الكعبة، كانت تصنع في مصر أنذاك من أجوّد أنواع الحرير القباطي، وتخرج في موكب مهيب بحراسة وزفة وزغاريد، حتى تصل إلى مكة المكرمة، وتسلم إلى الجهات المسؤولة، لإزاحة الكسوة القديمة وإحلالها بالجديده بيد أمير بعثة الحج المصري.

يكمل زكي، أن موكب كسوة الكعبة كان يطوف عروس البحر المتوسط أنذاك في مشهد مهيب يشهدة عدد كبير من أهالي محافظة الإسكندرية، حتى عام ١٩٦٢، نتيجة قرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسبب خلافات سياسية أنذاك، وما ترتب عليه استئناف المملكة السعودية تصنيع الكسوة عقب ذلك.

الأمر ترك أثره في نفوس السكندريين، فبالرجوع إلى مجلدات التاريخ كما يحدثنا زكي، أن هذا دفع أحد مشايخ منطقة المنشية حينها بتصنيع مجسم الكعبة ليطوف به أرجاء عروس البحر المتوسط، ليظل ممتدا معنا عبر التاريخ كما حدث في منطقة محرم بك في مشهد يشعر من يشهده بالفرحة والبهجة بحلول شهر رمضان.

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