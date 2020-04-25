محمد موسى يستجوب المشاهير في أولى حلقات «خط أحمر»

عاد الإعلامي محمد موسى، مذيع برنامج " خط أحمر"، إلى فضائية "الحدث اليوم " ؛ لتقديم برنامجه يومي الخميس والجمعة، من الساعة السابعة إلي الثامنة مساء؛ وذلك أثناء شهر رمضان، وذلك بدءًا من الخميس القادم خلال الأسبوع الجاري؛ وذلك بعد اتفاقه مع النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ومالك القناة.وقال موسى إنه اتفق مع خالد محيي الدين، المدير التنفيذي للقناة، على إحداث طفرة في برنامجه الذي يعتمد على فتح الملفات المهمة والتي تهم المواطن من الدرجة الأولى؛ مشيرا إلى أنه يعكف هو وفريق عمله لتجهيز وتصوير حلقاته المسجلة والتي ستذاع خلال شهر رمضان؛ مشيرا إلى أن حلقات البرنامج خلال الشهر الكريم ستكون استكمالا للموسم الثالث لبرنامجه الذي يستضيف فيه مشاهير الفن والرياضة والسياسة ويستجوبهم من خلال فتح الصندوق الأسود لحياة كل ضيف يحل علي البرنامج منهم.وأضاف موسي أنه سيعكف خلال الفترة القادمة لتطوير المحتوى الذي يقدمه ببرنامجه، وذلك للتجهيز لفترة ما بعد شهر رمضان المعظم حيث سيعود البرنامج بفورماته الأساسية كأحد برامج التوك شو الأسبوعية التي تركت بصمة واضحة بمعظم القنوات التي عرض بها البرنامج علي مدار عدة سنوات.يذكر أن خط أحمر كان يذاع علي شاشة فضائية "الحدث اليوم"، في بداية إطلاقها، وظل بها قرابة العام ونصف ثم انتقل منها إلي فضائية "العاصمة".