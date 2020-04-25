رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا ترحب بتمديد وقف إطلاق النار فى اليمن

السبت 25/أبريل/2020 - 04:39 م
اليمن
اليمن
أ ش أ
طباعة
رحبت بريطانيا، اليوم السبت، بإعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن من جانب واحد لمدة شهر إضافي.

ونوهت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية- بالاستجابة الإيجابية من قبل تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية لمبادرات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، مطالبة الحوثيين بالرد بالمثل.

وأكد البيان أن إعلان التحالف- بقيادة السعودية- عن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن يساعد على تهيئة الظروف للتوصل لحل سياسي تفاوضي لهذا الصراع، داعية إلى الاستجابة بشكل إيجابي لمقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، والتي توفر أفضل فرصة للسلام الذي يحتاجه اليمنيون بشكل عاجل.

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قوله: "هذه خطوة مهمة أخرى نحو وقف دائم لإطلاق النار يحتاجه اليمنيون"، مشددا على ضرورة التوقف الفوري عن جميع الأعمال العدائية في اليمن، والمشاركة بشكل بناء في مقترحات الأمم المتحدة.. فهذه فرصة ثمينة للسلام في اليمن ولا يجب إهدارها".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن، أمس، عن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر اعتبارا من الخميس الموافق 23 أبريل الجاري.

موضوعات متعلقة

دفن أولى ضحايا فيروس كورونا بمطروح (صور)

مسلسل الاختيار 2020 .. آخر لقاء بين «المنسي» والإرهابي هشام عشماوي

«نحن بخير.. اطمئنوا».. رسالة من أحد مصابي كورونا بعزل إسنا

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

الإفراج عن 4011 سجينا بعفو رئاسى

«نحن بخير.. اطمئنوا».. رسالة من أحد مصابي كورونا بعزل إسنا

للمصريين بالمملكة.. خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر «أبشر»

6 جنيهات.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب المحلية اليوم 25-4-2020

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

«شاركنا».. مبادرة لشباب السيدة زينب بديلًا لموائد الرحمن

تردد قناة mbc مصر 2020 مباشر عبر النايل سات Nile SAT

«طوابير ومواد معقمة».. هكذا يبيع عم محمود الكنافة في زمن كورونا

ذكاء اصطناعي تونسي لمواجهة كورونا

مقالات الرأي
نرمين يسر
«حظر التجوال».. اللافتة التى تخلص منها مدبولى
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
المزيد

الثقافة

احتفالًا بتحرير سيناء.. إتاحة كتاب «الجيش المصرى البرى والبحرى» عبر بوابة الثقافة

«بيت الشعر» ينشر قصيدة «التباس» لـ حسين صالح خلف الله

بالتعاون مع الأوقاف.. هيئة الكتاب: إتاحة 10 عناوين من «رؤية» عبر بوابة الثقافة

«ترحال عبر قصص مترجمة».. مشروع أدبي للكاتب خالد البلوشي