«أحوال»: لم نحصل على دعم صندوق النقد بسبب علاقات أردوغان السيئة

اعتبرت صحيفة "أحوال" التركية، في مقال منشور، السبت، أن تعاطى حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وباء كورونا المستجد كان السبب الرئيسي في انهيار المنظومة الاقتصادية التركية، لافتة إلى أنه قام بتعريفه في البداية من حيث إظهار القليل من الاهتمام بتهديد الفيروس وإظهار الثقة بالنفس بشكل مفرط.ولفت التقرير إلى وصف الحكومة التركية بأنها الدولة الأكثر استعدادًا للتعامل مع الوباء، من خلال التصريح بأن المصانع ستنتقل من الصين إلى تركيا بمجرد انتهاء الأزمة، كما أكد أيضًا أن حزمة دعم مالية بقيمة 2.5 مليار ليرة (360 مليون دولار) لدعم دخل الأسر الفقيرة ستكون كافية لحماية البلاد.تابعت: "ولكن عندما بدأ الفيروس في الانتشار اضطرت الحكومة إلى تغيير موقفها، وفرضت تدريجيًا قيودًا مشددة وحظر تجول، وزادت من الاختبارات والحجر الصحي للأتراك العائدين من الخارج".المقال أشار إلى أن الحكومة تعلم جيدًا أنها لا تملك الأموال اللازمة للدعم في ظل استمرار تعثر الشركات المصنعة، ولا لتوفير شبكة أمان للملايين الذين فقدوا دخلهم بفضل الوباء.وأوضحت أنه كان على "أردوغان" الاتجاه للحصول على المساعدة من صندوق النقد الدولي، لكن علاقاته السياسية السيئة وانغلاقه الأيديولوجي قد أغلق هذا الباب، مؤكدة أنه بدلًا من ذلك، سارعت الحكومة إلى إطلاق حملة تبرعات وطنية تحت شعار "نحن مكتفون ذاتيًا"، بينما تمنع أيضًا البلديات التي تسيطر عليها المعارضة من إدارة حملاتها الخاصة.