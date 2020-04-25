رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أحوال»: لم نحصل على دعم صندوق النقد بسبب علاقات أردوغان السيئة

السبت 25/أبريل/2020 - 04:33 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
طباعة
اعتبرت صحيفة "أحوال" التركية، في مقال منشور، السبت، أن تعاطى حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وباء كورونا المستجد كان السبب الرئيسي في انهيار المنظومة الاقتصادية التركية، لافتة إلى أنه قام بتعريفه في البداية من حيث إظهار القليل من الاهتمام بتهديد الفيروس وإظهار الثقة بالنفس بشكل مفرط.

ولفت التقرير إلى وصف الحكومة التركية بأنها الدولة الأكثر استعدادًا للتعامل مع الوباء، من خلال التصريح بأن المصانع ستنتقل من الصين إلى تركيا بمجرد انتهاء الأزمة، كما أكد أيضًا أن حزمة دعم مالية بقيمة 2.5 مليار ليرة (360 مليون دولار) لدعم دخل الأسر الفقيرة ستكون كافية لحماية البلاد.

تابعت: "ولكن عندما بدأ الفيروس في الانتشار اضطرت الحكومة إلى تغيير موقفها، وفرضت تدريجيًا قيودًا مشددة وحظر تجول، وزادت من الاختبارات والحجر الصحي للأتراك العائدين من الخارج".

المقال أشار إلى أن الحكومة تعلم جيدًا أنها لا تملك الأموال اللازمة للدعم في ظل استمرار تعثر الشركات المصنعة، ولا لتوفير شبكة أمان للملايين الذين فقدوا دخلهم بفضل الوباء.

وأوضحت أنه كان على "أردوغان" الاتجاه للحصول على المساعدة من صندوق النقد الدولي، لكن علاقاته السياسية السيئة وانغلاقه الأيديولوجي قد أغلق هذا الباب، مؤكدة أنه بدلًا من ذلك، سارعت الحكومة إلى إطلاق حملة تبرعات وطنية تحت شعار "نحن مكتفون ذاتيًا"، بينما تمنع أيضًا البلديات التي تسيطر عليها المعارضة من إدارة حملاتها الخاصة.

موضوعات متعلقة

«نحن بخير.. اطمئنوا».. رسالة من أحد مصابي كورونا بعزل إسنا

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية من الدفعة الأولى للمستحقين

دفن أولى ضحايا فيروس كورونا بمطروح (صور)

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

الإفراج عن 4011 سجينا بعفو رئاسى

«نحن بخير.. اطمئنوا».. رسالة من أحد مصابي كورونا بعزل إسنا

للمصريين بالمملكة.. خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر «أبشر»

6 جنيهات.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب المحلية اليوم 25-4-2020

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

«شاركنا».. مبادرة لشباب السيدة زينب بديلًا لموائد الرحمن

تردد قناة mbc مصر 2020 مباشر عبر النايل سات Nile SAT

«طوابير ومواد معقمة».. هكذا يبيع عم محمود الكنافة في زمن كورونا

ذكاء اصطناعي تونسي لمواجهة كورونا

مقالات الرأي
نرمين يسر
«حظر التجوال».. اللافتة التى تخلص منها مدبولى
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
المزيد

الثقافة

احتفالًا بتحرير سيناء.. إتاحة كتاب «الجيش المصرى البرى والبحرى» عبر بوابة الثقافة

«بيت الشعر» ينشر قصيدة «التباس» لـ حسين صالح خلف الله

بالتعاون مع الأوقاف.. هيئة الكتاب: إتاحة 10 عناوين من «رؤية» عبر بوابة الثقافة

«ترحال عبر قصص مترجمة».. مشروع أدبي للكاتب خالد البلوشي