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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طقوس خاصة يعيشها أطباء مستشفى العجمى للحجر فى رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 04:29 م
مستشفى العجمي
مستشفى العجمي
شيماء حمودة
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مع بداية أيام شهر رمضان الكريم، يشهد الطاقم الطبي بمستشفى العجمي للحجر الصحي طقوسا خاصة بها بمرافقة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩".

تقول دكتورة ميرفت السيد، مديرة المستشفى، إن روحانيات الشهر الكريم مختلفة هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا، فعلى الرغم من فراق أسرنا وأولادنا، علاوة على الإجراءات الوقائية وسياسات مكافحة العدوى داخل العزل، فإن الظرف الاستثنائي التي نشهده، ترتب عليه أن افراد الطاقم الطبي يتناولون إفطارهم كل على انفراد لاستئناف العمل مجددا، مع منع صلاة التراويح والجماعة، ولكن حرصنا على نشر روح البهجة والفرحة، وذلك بتعليق زينة رمضان خارج غرف المرضى.
وأضافت: "إحنا على يقين أن ربنا جعلنا هنا فى الوقت ده علشان نعالج ونخفف عن مرضى كتير محتاجينا ومعزولين برده، بس جوه غرفة، بعيد عن أسرهم برده، مش حاسين بروحانيات رمضان، يارب نكون سبب في شفائهم جميعا، تزال الغمة في أسرع وقت، وترجع الفرحة فى بيوتنا كلنا، يارب دعواتكم لينا بتمنحنا القدرة على الاستمرار".

هذا ودشنت إدارة المستشفى حملة "أنا في العزل علشانك، خليك في بيتك علشاني"، لتوجيه رسالة إيجابية لكافة المواطنين بالمكوث في المنازل، وأخذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية للخروج من أزمة كورونا الصحية.
طقوس خاصة يعيشها أطباء مستشفى العجمى للحجر فى رمضان
طقوس خاصة يعيشها أطباء مستشفى العجمى للحجر فى رمضان
طقوس خاصة يعيشها أطباء مستشفى العجمى للحجر فى رمضان
طقوس خاصة يعيشها أطباء مستشفى العجمى للحجر فى رمضان

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