ضبط أخطر تاجر مخدرات في سوهاج

تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة من مخدر ”الهيروين" تزن ربع كيلو "250 جرام"؛ وكمية كبيرة من مخدر "الشابو" وزنها ربع كيلو و٨٢ قرص مخدر لعقار الكبتاجون وعدد ٥٠ قرص مخدر لعقار التامول إكس.كما شملت المضبوطات، ميزان حساس ومقص حديدى وأداة تعاطى مخدر الشابو القاتل وهى عبارة عن لمبة من الزجاج وبها خرطوم بلاستيكى، وهاتف محمول، ومطواه قرن غزال ومبلغ مالى قدره ٣٩٥ جنيها مصريا؛ وذلك قبل ترويجها على عملائه المتعاطين بدائره قسم ثان سوهاج، فيما تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.وكان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إداره المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج بقيام المدعو ”ايمن.ح.ع” وشهرته أيمن دولار ٤٥ سنة، عامل ويقيم في شارع أحمد عرابى نجع أبو شجرة دائرة قسم ثان سوهاج، وهو مسجل بقسم مكافحة المخدرات للاتجار بالمواد المخدرة وسبق ضبطه فى قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة.