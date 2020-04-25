«المصريين الأحرار» يمنح معهد الأورام ومستشفى أسيوط العام أدوات طبية

قام شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط بتوزيع كمامات وأدوات تعقيم علي المرضى بالعيادات الخارجية لمعهد جنوب الأورام بأسيوط ومستشفى أسيوط العام، في إطار جهود الحزب للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وقال محمد أبوعين أمين شباب الحزب بأسيوط، إن الحملة مستمرة وفق توجيهات الدكتور عصام خليل للقيام بالدور الإنساني والاجتماعي ومعاونه الدولة الحد من انتشار هذا الفيروس مما يستدعي تكثيف الحملات من الجميع مثل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى حتى الخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر.أضاف، أن الدولة حتى هذه اللحظة تتعامل باحترافية كاملة لمواجهة فيروس كورونا فلذلك يجب على المواطنين الإلتزام بالمنازل لكى نصل إلى بر الأمان فى مواجهة فيروس كوروناودعا أمين شباب الحزب بأسيوط إلى تجنب التجمعات إلا في الحالات الضرورية وإلتزام المنازل والحرص على النظافة العامة واتباع التعليمات من الصحة العالمية ووزارة الصحة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.