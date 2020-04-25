51 إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، عن تسجيل 51 إصابة جديدة وحالتين وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما تجاوز عدد المتعافين 99 شخصا.وأشارت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 5،742، أما عدد الوفيات فبلغ 98 حالة وفاة، أما الحالات التي مازالت تتلقى العلاج بلغ عددهم 1،882 شخص بينهم 36 حالة تحت العناية المركزة.وقال المدير العام للصحة الماليزية، نور هشام عبدالله، في مؤتمر صحفي يومي بخصوص مستجدات الفيروس: "توفي شخصان كلاهما يبلغ 62 عامًا، بفيروس كورونا، الوفاة الـ97 لرجل عانى من مرض القلب والأخرى امرأة سبقت إصابتها بارتفاع ضغط الدم الشرياني".وأوضح المسئول أن عدد حالات الشفاء اليومية يستمر في تجاوز الإصابات الجديدة منذ تمديد فترة تقييد التحركات إلى مرحلتها الثالثة في منتصف أبريل الجاري، ليسجل حتى الآن 3،762 شخص تعافوا وخرجوا من المستشفيات العزل أو ما يعادل نحو 65.5% من إجمالي الإصابات، مقابل 64.4% مسبقًا، أما نسبة الوفيات فبلغت اليوم 1.71% من إجمالي الإصابات مقابل 1.64% أمس الجمعة.