أكاديمى: مصر لن تتأثر كثيرًا بأزمة النفط

ن هناك اسعار سوف ترفع السلع الغذائية بشكل عام إذن نحن أمام مشهد غير المشهد السابق وسوف يكون هناك مشهد متغير خطير على مستوى الكرة الأرضية.



أكد "الأحمد" مصر دولة كبرى وجزء من دول حوض البحر المتوسط ودول جنوب وهي تتأثر أكثر ولكن أزمة النفط لن تتأثر بها مصر كثيرا، بالأحداث الدولية وعلينا جميعا أن تنبه إلى الريف لأن الريف هو المنقذ في الفترة القادمة وخاصة أن أسعار المواد الغذائية سوف ترتفع كثيرا وأن أهالي المدن يتأثرون كثيرا بالمواد الغذائية والريف المصري وحدة إنتاج وهامة جدا وخاصة بعد التطور العلمي الكبير ومصر بلد مشمس بها الفصول متعددة ويمكنها استخدام الطاقة الشمسية بكل أريحية لإنتاج الغذاء.

قال الباحث الاقتصادي وعضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسيه الروسية الدكتور علي الأحمد، إن هبوط سعر النفط الأمريكي كان صعقة بكل معنى الكلمة وحتى لو عدل السعر قليلًا وارتفع ما ذلك هذا الأمر له تداعيات كبرى والأمر ليس مرتبط بسعر النفط في تقديري الشخصي وإنما باعتبار النفط هو حامل الطاقة الرئيسي الذي تعتمد عليه الاقتصادات الدولية وهذا الأمر تحت عنوان مؤشر الكساد العالمي وخاصة ما يجري في ظل جائحة كورونا وأن هناك انخفاضا فى أسعار النفط العالمية بسبب الحالة التنافسية بين السعودية وروسيا وايضًا مع جائحة فيروس كورونا وأن معظم الدراسات العالمية تقول إن ما قبل كورونا ليس كما بعد كورونا وأن الدول سوف تتأثر كثيرًا جدا بهذا الجائحة.وأضاف "الأحمد" إنه عدد كبير ظن دول العالم وسوف تتأثر على المستوي الاقتصادي وحتى على مستوي الرؤية والفلسفة التى يدار بها العالم لأنه التوقعات تقول أكثر من مليار إنسان سيكون متعطلا عن العمل في هذا الكساد القادم ونحن لدينا معلومات أنه يوجد اكثر من مليار إنسان بالعالم ليس لديه كهرباء بمعنى يعني ليس لديه طاقة يمكن من خلالها يكون متواصل مع العالم وبالتالي إذا تقاطعت الارقام فيما بينهما فيزيد الرقم عن المليار ونصف إنسان الذين يكونون تحت خط الفقر بشكل كبير جدا وأ