المحافظات تتسلم آلاف الأطنان من القمح بالصوامع والشون

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، بتسلم آلاف الأطنان من القمح بالصوامع والشون.ففي بني سويف، أعلن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أنه جرى تسلم 2394 طنا و528 كجم من القمح بصوامع وشون المحافظة؛ ليصل إجمالي ما جرى منذ بداية موسم التوريد في منتصف الشهر الجاري إلى 10 آلاف و422 طنًا و967 كجم قمح، مشيرًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.جاء ذلك خلال استعراض محافظ بني سويف- في بيان اليوم السبت- تقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019- 2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث جرى تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، ورئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كلًا من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.يشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكل مراكز المحافظة تقدر بـ 130 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن.وفي المنوفية، قال المحافظ إبراهيم أحمد أبوليمون إنه جرى توريد نحو 3 آلاف و577 طنًا من القمح للشون والصوامع بقرى ومراكز المحافظة؛ ليصل إجمالي ما جرى توريده منذ بداية موسم الحصاد لهذا العام نحو 15 ألفًا و383 طنًا من القمح.وقال المحافظ - في تصريح اليوم - إن عملية التوريد مستمرة يوميًا حتى الانتهاء من موسم الحصاد، موجهًا اللجان المختصة بضرورة تسهيل كل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.وفي الغربية، أعلن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة علي عبدالجواد توريد 6248 طنًا و650 كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مشيرًا إلى أن ما جرى توريده العام السابق في نفس اليوم من الموسم بلغ 1715 طنًا و896 كيلو.وناشد المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، خاصةً أن هناك 90 يومًا يتم خلالها تسلم القمح من المزارعين.وأضاف أنه جرى تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.وأشار إلى أن المساحة المزروعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو 140 ألفًا و557 فدانًا.وفي المنيا، قال وكيل وزارة التموين بالمحافظ محمود يوسف إن عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية منذ 15 أبريل وحتى الآن بلغت 13 ألفًا و518 طنًا.وأضاف أن عملية التوريد روعي فيها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون والصوامع، وجميع المواقع المعدة لتسلم الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكل إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكل الملاحظات ليتم تلافيها أولًا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كل الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.