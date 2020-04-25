رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: القرآن الكريم كتاب الكمال والجمال

السبت 25/أبريل/2020 - 04:12 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
طباعة
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن القرآن الكريم هو كتاب الكمال والجمال، وهو أصدق الكلام وأبلغه، فمن أصدق من الله قيلًا، ومن أصدق من الله حديثًا، وهو أحسن القصص وأجمله.

واستشهد- خلال أولى حلقات برنامج: «في رحاب القرآن الكريم»، والذي يذاع على القناة الفضائية المصرية وعدد من القنوات المتخصصة-، بقول الله عز وجل: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ}، وهو أحسن الحديث، ويقول سبحانه: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ}.

وأضاف: «أن القرآن الكريم قد تحدث عن الصبر الجميل، والصفح الجميل، والقول الجميل، والسراح الجميل، والوجه الجميل، والسعي الجميل، واللباس الجميل، والعطاء الجميل، والعيشة الجميلة حديثًا كله جمال وكمال».

واستشهد بقوله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}، وهو الذي لا شكوى ولا سخط ولا ضجر معه، وهو صبر الرضا بقضاء الله وقدره، مؤصلًا معاليه لهذا المعنى العظيم بالعديد من الشواهد والآثار.

وقال إن منها: ما كان من التابعي الجليل عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، حين فقد ابنه وابتلي بقطع ساقه، فقال: راضيًا محتسبًا، اللهم إنك إن كنت قد ابتليت فقد عافيت، وإن كنت قد أخذت فقد أعطيت، لقد أعطيتنى أربعة من الولد فأخذت مني واحدًا وأبقيت لي ثلاثة، وأعطيتنى أربعة أطراف فأخذت مني واحدًا وأبقيت لي ثلاثة، ودخل عليه إبراهيم بن محمد بن طلحة، قائلا: أبشر يا أبا عبد الله، فقد سبقك ابن من أبنائك وعضو من أعضائك إلى الجنة، فقال سيدنا عروة بن الزبير «رضى الله عنهما»: ما عزاني أحد بأحسن مما عزيتني به.

وبين أن القرآن الكريم تحدث عن الصفح الجميل، حيث يقول الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: «فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ»، وهو الذي لا منَّ معه، وهو ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم فتح مكة، حيث قال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، وما كان منه صلى الله عليه وسلم، عندما سلط عليه أهل الطائف عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين.

واستكمل: وأرسل الله عز وجل، إليه ملك الجبال يناديه: يا محمد لو شئت لأُطْبقَنَّ عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول: «لا اله إلا الله»، وهنا قال له جبريل عليه السلام: صدق من سماك الرءوف الرحيم.

واستشهد بما كان من غلام لعمر بن عبد العزيز حينما أخطأ في حضرته، فقال الغلام: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ}، قال: كظمت غيظي، فقال: {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاس}، قال: قد عفوت عنك، قال: {وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}، قال: أنت حر لوجه الله.

وبين أن الهجر الجميل الذي لا أذى معه يقول الحق سبحانه: {وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا}، وهو الذي لا أذى معه، ولا انتقام فيه، ومن علامات الإيمان السماحة، فقد دخل رجل الجنة بسماحته في البيع والشراء والمعاملة الطيبة، أما اللدد في الخصومة فمن علامات النفاق، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

موضوعات متعلقة

6 جنيهات.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب المحلية اليوم 25-4-2020

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية من الدفعة الأولى للمستحقين

صرف المرحلة الثانية من منحة الـ500 جنيه غدًا

المفتى: زكاة الفطر 15 جنيهًا ويجوز إخراجها أول رمضان

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

الإفراج عن 4011 سجينا بعفو رئاسى

«نحن بخير.. اطمئنوا».. رسالة من أحد مصابي كورونا بعزل إسنا

للمصريين بالمملكة.. خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر «أبشر»

6 جنيهات.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب المحلية اليوم 25-4-2020

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

«شاركنا».. مبادرة لشباب السيدة زينب بديلًا لموائد الرحمن

تردد قناة mbc مصر 2020 مباشر عبر النايل سات Nile SAT

«طوابير ومواد معقمة».. هكذا يبيع عم محمود الكنافة في زمن كورونا

ذكاء اصطناعي تونسي لمواجهة كورونا

مقالات الرأي
نرمين يسر
«حظر التجوال».. اللافتة التى تخلص منها مدبولى
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
المزيد

الثقافة

احتفالًا بتحرير سيناء.. إتاحة كتاب «الجيش المصرى البرى والبحرى» عبر بوابة الثقافة

«بيت الشعر» ينشر قصيدة «التباس» لـ حسين صالح خلف الله

بالتعاون مع الأوقاف.. هيئة الكتاب: إتاحة 10 عناوين من «رؤية» عبر بوابة الثقافة

«ترحال عبر قصص مترجمة».. مشروع أدبي للكاتب خالد البلوشي