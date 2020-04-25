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رئيس التحرير التنفيذي
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مستشار بأكاديمية ناصر: سيناء تعتبر مركز ثقل العالم (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 03:46 م
اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة
ياسمين عباس
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قال اللواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن شبه جزيرة سيناء تحديدا من طابا حتى رفح، والذى يعتبر الجزء أو المعبر الذى يعبر به كل الغزاة على مر التاريخ، لافتا إلى أنه مع تطور العمليات الحربية بدأت باستغلال البحر والجو.

وأوضح عادل العمدة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن الرابط البري الوحيد الذي كان يربط القارات بعضها ببعض وكان يتمتع ببعد دينى غير عادى للمسيحيين والمسلمين واليهود، لافتًا إلى أن موقع سيناء يتميز بامتلاكه الكثير من الثروات المعدنية والطبيعية، حيث إنه من أحد مصادر الدخل القومى لمصر هو تعدد السياحة وتنوعها بها.

وأشار مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن سيناء تعتبر مركز ثقل العالم بسبب عبقرية المكان بها، منوها بأنها تربط الدول ببعضها البعض، وهناك من العلماء من يذكر أن أى دولة تستطيع أن تسيطر على العالم إذا امتلكت هذا المركز الثقلى.

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