شركات الطيران الألمانية ترفض الإغلاق المبكر لمطار «برلين تيجل»

أعربت شركات الطيران الألمانية عن رفضها لإغلاق مطار برلين- تيجل بشكل مبكر.وقالت الشركات إنه نظرًا لأنه تم تقليص ساعات الدوام لجميع العاملين لديها، بالإضافة إلى موظفي الخدمات الأرضية والأمن، في ظل جائحة كورونا، فليس من الممكن لها أن تتعامل مع خطوة الانتقال من تيجل إلى مطار آخر.جاء ذلك وفقًا لما كتبته الرابطة الاتحادية لشركات الطيران الألمانية واتحاد (باريج) الممثل لمصالح شركات الطيران الأجنبية، في خطاب إلى راينر بريتشنايدر، رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على مطار برلين.وكتبت الرابطتان أيضًا أنه من غير المستبعد في ظل تقليص أوقات الدوام أن يتم فصل عاملي الخدمات الأرضية في حال الإغلاق المؤقت لأحد مطاري برلين لظروف تتعلق بالتشغيل، وأشارتا إلى أن هذه الخطوة تستلزم الاتفاق على خطط للتأمين الاجتماعي.يذكر أن إنجلبرت لوتكه دالدروب، رئيس مجلس إدارة شركة مطار برلين، يعتزم إغلاق مطار تيجل نظرًا لتراجع أعداد الركاب في ظل أزمة كورونا وقصر حركة النقل الجوي في العاصمة الألمانية على مطار برلين شونفيلد.وكان لوتكه دالدروب قد قال منتصف الأسبوع الماضي: " لا يزال لدينا من 1% إلى 2% من حركة النقل الجوي"، مشيرًا إلى أن إغلاق مطار تيجل سيوفر 200 ألف يورو يوميًا.وتأتي الحكومة الاتحادية في طليعة المعارضين لهذه الخطوة، وستعقد الشركة جلسة أخرى نهاية أبريل الجاري بحضور ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومتي ولايتي برلين وبراندنبورج.